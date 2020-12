Vacuna anti Covid-19 no se comercializará

Matamoros, Tam.- La Secretaría de Salud alertó a la ciudadanía de que las vacunas contra el Covid-19 no se van a comercializar de forma particular, únicamente serán distribuidas a través de instituciones de gobierno y de forma gratuita, por lo que en consultorios y clínicas privadas, así como la ciudadanía en general deben de tener cuidado con cualquier fármaco que les ofrezcan, pues estos podrían ser falsos, tal y como también ya lo dio a conocer la Fecanaco en Tamaulipas.

El jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria en Matamoros, Alejandro Ramírez Moncada, señaló que lamentablemente en redes sociales se llegan a ofertar muchos productos "falsos" que de adquirirlas pondrían en riesgo su vida, como se vio con varios medicamentos que se recetaban para combatir esta enfermedad.

"Las vacunas aún no han llegado, pero ya se está esperando su distribución, sin embargo, la vacuna no se va a comercializar de forma particular, está únicamente se distribuirá a través de organismos gubernamentales, y será gratuita completamente", dijo.

"Así qué hay que tener cuidado de lo que se ofrezca, sobre todo en redes sociales o de forma particular, puede tratarse de vacunas falsas, por lo que no es recomendable aplicársela", agregó.

Ramírez Moncada aseguró que por el momento aún no se han bajado las fechas exactas y las formas para su aplicación, sin embargo, están a la espera de las instrucciones por parte del gobierno federal, de la Secretaría de Salud.

"Ya salió un calendario para la aplicación de la vacuna, aún no nos han bajado de forma oficial pero estamos a la espera, en cuanto lleguen las dosis ya se estarían avisando y su aplicación será en las instituciones de gobierno llámese Secretaría de Salud, IMSS e Issste", reiteró