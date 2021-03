Vacío de EU en Latinoamérica abre puertas a Rusia y China

Moscú y Beijing podrían profundizar su influencia durante la pandemia en América Latina, donde la llegada de vacunas ha sido desigual y algunos países han dependido sobre todo de las dosis chinas para iniciar sus programas de vacunación.

"Aunque yo verdaderamente creo que Estados Unidos y los países de Europa son los socios preferenciales de la región, si hay un vacío, no hay la menor duda de que China y Rusia van a buscar la manera de aprovechar", expresó el viernes el titular del BID, Mauricio Claver-Carone a The Associated Press.