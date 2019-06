Vacían nosocomio recortes y deserción

Cd. Victoria, Tam.- De diciembre de 2018 a junio de este año se han perdido 90 plazas de personal de confianza en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) como consecuencia de recortes presupuestales, además cinco especialistas solicitarán permiso en julio para buscar ofertas laborales en la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro o Puebla.

"Hasta este momento no se ha tocado el personal de base, el personal de confianza parece que sí va haber recorte de personal, ya lo hubo del personal del órgano interno de control", dijo el director general de la Sección 102 del SNTSA, Luis Carlos Ortega Tamez.

"A nosotros como personal de base nos afecta más bien en los insumos porque bajaron el presupuesto que le corresponde al hospital y hemos batallado un poquito con medicamentos y material de curación", dijo.

Serían 130 millones de pesos menos para el presupuesto anual del HRAE victorense.

Este recorte podría afectar a los sesenta trabajadores que cuentan con contrato hasta el 30 de junio por lo cual, en caso de no conseguirse recursos, no será posible refrendar su contratación por seis meses más.

"Hay un grupo de compañeros médicos que van a pedir permiso por cuestiones personales cada uno y eso también nos va a impactar porque de por sí nos hacen falta especialistas, y si se van varios especialistas nos van a impactar en el servicio que se da a la sociedad".

Y agregó: "no es posible suplirlos porque no hay la especialidad y nos sigue haciendo falta un neumólogo, un otorrino, ese tipo de especialistas no los hay y de los que se van hay un neurocirujano que no vamos a poder suplir porque no hay quien, hay dos cardiólogos intensivistas que también se va a batallar".

Finalmente, el doctor Ortega Tamez dijo que el HRAE tiene la posibilidad de suscribir convenios de subrogación con dependencias como la Secretaría de Salud de Tamaulipas, el IMSS o el ISSSTE para atender a sus pacientes que requieran de algún servicio especializado, lo cual daría recursos adicionales a este hospital, pero estas instituciones no recurren a esa figura.