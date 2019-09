Vacaciones de ¡terror!

Orlando, Florida

Caminas en obscuridad por un estrecho pasillo, el sonido se va alternando entre gritos, estruendos y alguna que otra canción ochentera. Sientes cómo delicados hilos rozan tu piel, el corazón se acelera. Volteas a todos lados en busca de algo conocido. Tratas de estar lo más alerta posible. De pronto -por una pequeñísima fracción de tiempo- todo se ilumina y el temor va y viene por tu cuerpo.

¡Gritas! Justo a un lado de ti aparece un monstruo. Te quedas en shock por unos segundos. Y, antes de que logres reponerte, el horrible ser ha desaparecido entre las tinieblas, esto y más podrás vivir en Halloween Horror Night, en Orlando Florida.

DESCARGA DE ADRENALINA

Descargas de adrenalina parecidas a la anterior es lo que reúne, año con año, a miles de fanáticos del terror, en las obscuras y escalofriantes noches de Universal Studios.

"La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido" es una de las aseveraciones de H. P. Lovecraft, reconocido escritor de terror.

Y, es precisamente, el miedo a lo desconocido, lo que te hace dudar en dar el siguiente paso durante el recorrido por las famosas Halloween Horror Nights que este año está celebrando su edición número 29 (HHN29).

ATRACCIONES AMBIENTADAS

Las casas que se visitan al andar por este tétrico paseo cuentan con atracciones ambientadas en los 80´s. Podrás estar en el Upside down (Mundo Del Revés) de "Stranger Things", ver fantasmas en la biblioteca pública de Nueva York, caminar entre cadáveres, encontrar payasos con instintos asesinos, enfrentarte con Frankestein, Drácula, el Hombre Lobo, entre otros icónicos monstruos. También está la opción de perderte en un bosque de Yukón o recorrer la casa de espejos en la playa de Santa Cruz donde tu peor enemigo eres tú mismo.

Los personajes de "Stranger Things", "Ghostbusters", "House of 1000 corpses", "Killer Klowns", "Monsters", "Yeti: Terror of the Yukon" y "Us" son sólo algunos de los que estarán presentes en las HHN29, gritarás de emoción con las sorpresas que el parque temático tiene preparadas para quienes se atrevan a visitarlo durante esta temporada.

QUEDA MÁS DE UN MES

"Para este año estuvimos trabajando durante 14 meses y es maravilloso finalmente abrir las puertas al público y verlos gritar, reír y a veces llorar", dijo Patrick Braillard, director creativo en Universal Studios.

Las HHN29 abrieron el pasado 6 de septiembre y estarán hasta el 2 de noviembre, el periodo más largo en la historia del aterrador evento.

Por si fuera poco, este festín de horror viene acompañado del "Halloween Marathon of Mayhem", un espectáculo de fuentes danzantes que emergen de la laguna ubicada en el Universal Studios.