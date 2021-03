Vacacionan 153 mil estudiantes

Durante este tiempo algunas familias van a vacacionar a otras partes del país, a playas, lo que genera riesgos para los menores ante la pandemia.

Aunque la pandemia no ha terminado, muchas familias, salen a pasear, aunque se les pide quedarse en casa.

Aunque los menores están en casa, llevando clases en línea, piden que en estas vacaciones, no acudan a lugares con aglomeraciones de personas, y que si salen lo hagan con todas las medidas.

Desde ayer viernes, los estudiantes pueden relajarse, sin levantarse temprano para llevar sus clases desde la televisión, computadora o tablet.

VIGILANCIA

Autoridades de Turismo estarán en forma permanente en La Playita. ante las vacaciones de semana santa, para que se cumplan las medidas ante la pandemia.

Rodolfo Gonzalez, director de Turismo local, comentó que estarán participando en la vigilancia, Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito local.

"Haciendo mucho hincapié a que no son tiempos de vacaciones regulares, en este caso hay limitantes que tiene os que atender ante la pandemia", dijo. Ante la pandemia, el funcionario local, recomendó que es mejor quedarse en casa, pero si quieren salir que se haga con todas las medidas y cumpliendo los protocolos.

"A la ciudadania a las familias que acudan con todas las medidas, la sana distancia, gel antibacterial", expresó.

La Playita y los centros recreativos, así como balnearios, deberán operar al 50 por ciento, no vendedores ambulantes, no carnes asadas, no pesca y los deporte en grupo en forma limitada.

"También se está considerando por palapa seis personas, con sana distancia o si son más con nata distancia de un metros y medio y dos", expresó.

Los horarios serán desde las 8:00 hasta las 6:00 de la tarde, por instrucciones del Sector Salud de Tamaulipas.

"Estaremos permanentemente y monitoreando, además del operativo de Coepris", recalcó.

Piden a las familias que no salgan, pero si lo hacen que cumplan con las medidas en La Playita y balnearios.