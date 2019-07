Va Yalitza Aparicio contra la violencia

Jamás será demasiado el esfuerzo que se haga para detener la violencia física y emocional que recibe un ser humano. Es por esto que Yalitza Aparicio se siente comprometida a hablar por las mujeres que no tienen ni los micrófonos, ni los reflectores para hacerlo.

La actriz postulada al Óscar por el rol principal en la película "Roma", fungió como invitada de honor en el panel y arranque del programa "Cero Violencia Contra Mujeres" Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), en donde externó su preocupación porque hay sectores de la población nacional que no procuran sanidad mental y física.

"Estos últimos seis meses a través de campañas en diversas plataformas, he tratado de llevar el mensaje de que es importante valorarnos y amarnos nosotros mismos. Siempre he dicho que solamente nosotros sabemos, no solamente mujeres, sino también hombres, a dónde somos capaces de llegar. Me encantaría que la gente que ha sufrido algún tipo de violencia que levantaran su voz y pidieran ayuda. Que quienes han provocado violencia también consigan hablar y buscar ayuda", indicó Aparicio en el panel.

HACE ÉNFASIS

Acompañada de Sarah Hoch, la directora y fundadora del GIFF y del titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, la actriz oaxaqueña se mostró enfática en poder generar una atmósfera de convivencia sin violencia a las mujeres.

"Es necesario hablar de estos temas y de que considerar que hay expertos que pueden ayudar. Hay muchos prejuicios hacia las mujeres y es necesario eliminarlos. Existen muchos lugares en el país donde se cree que por ser mujer no eres capaz de ejercer algún puesto, de seguir estudiando, donde creen que sÓlo debes tener hijos y estar en tu casa. Yo tuve la dicha de tener a papás que no se permitieron escuchar o darle importancia a este tipo de comentarios. Yo debía tomar mis decisiones. ·s complicado enfrentarlo, pero siempre debes tener la cabeza en alto", recalcó.

CAUSA SENSACIÓN

Aparicio ha causado furor entre los asientes al GIFF en su primer fin de semana de arranque, ya que el público no ha parado de pedirle fotografías, ni de felicitarla por sus logros.