Va Urías por la victoria 18 en noche mexicana

Además lleva siete victorias consecutivas, y él sólo tiene palabras de agradecimiento por el apoyo recibido de sus compañeros en los Dodgers. "Dios nos está dando una segunda mitad bastante buena", aseveró Urías (17-3). "Mi mentalidad y la de mis compañeros siempre es ganar.

Obviamente con las victorias es con lo que se va avanzando. En los juegos que ganaba y me venían dos, tres o cuatro carreritas, sabemos que el equipo me ha respaldado muy bien, ellos tratan de hacer su trabajo en cada juego no sólo cuando esté yo". El secreto del éxito, afirma Urías, ha sido estar saludable y que el mánager Dave Roberts le ha reservado su rol fijo entre los abridores.

"Lo más importante, yo pienso, es la salud. Es lo principal para poder salir a dar el 100 por ciento de cada uno de nosotros y obviamente el lanzar cada cinco días y tener un rol fijo, nunca lo había tenido desde el inicio de mi carrera, era lanzar de abridor un día, después esperarte 12 días en el bullpen para que no te metan y esperar otra oportunidad, es una cuestión de mucha paciencia", apuntó. "Me siento bien, bendecido por la salud y es por cual nos estamos cuidando en cada salida con masajes, con terapias en los brazos, en las piernas, y agradecido con toda la gente que está aquí para ayudarnos.

Detrás de cada salida viene un trabajo especial y esa ha sido la clave", agrega. El partido entre Dodgers y Arizona iniciará a las 21:10 horas. ASÍ LO DIJO "Ya estando en el estadio y ver a gente que trae tu jersey es algo muy bonito porque confían en uno y les está gustando el trabajo que estamos haciendo... y ya con eso uno se da por bien servido". JULIO URÍAS, Lanzador mexicano de Dodgers