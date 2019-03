Va ´Unidos por Tamaulipas´ al rescate de familias en 13 municipios: Cabeza de Vaca

El Mañana / Staff.- A partir de esta semana el "Programa Unidos por Reynosa" migrará a "Unidos por Tamaulipas" como parte de una estrategia que se extenderá a 13 municipios del estado para reconstruir el tejido social y promover la unión entre familias.

De visita en esta ciudad, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca insistió en que los objetivos se cumplirán, sólo si las autoridades municipales se suman a las tareas de limpieza, rehabilitación de calles y labores de vigilancia.

´´Vamos a trabajar con aquellos presidentes municipales que se quieran sumar, y si no, pues como quiera le vamos a entrar nosotros´´, advirtió el gobernador.

Y añadió:

"Sé que algunos municipios pueden traer limitaciones pero hemos visto que en todos hay disposición, no hay quien se oponga a un programa que busque cambiar la imagen de las ciudades, en belleza, limpieza o rescate de espacios públicos".

En su fase inicial, el proyecto abarcó tres polígonos de Reynosa ubicados en la periferia, donde se construyeron parques, canchas, centros de juegos, recreación y recientemente los Centros de Bienestar y Paz.

Actualmente, se desarrollará en 13 municipios del estado.

En las proyecciones se incluye pintar fachadas de domicilios particulares, plantar árboles, limpiar canales, barrer avenidas, colocar contenedores de basura, entre otras.

"El principal objetivo de esto es que todos unamos esfuerzos, sociedad, gobierno, de tal forma que podamos mejorar las condiciones de vida de las familias tamaulipecas".





PIDEN UN PARQUE

El arranque oficial en la zona frontera ocurrió en la colonia Jarachina Sur en la Avenida Loma Dorada, donde el mandatario realizó un recorrido de obras, ahí recogió basura, bultos de tierra y plantó un árbol.

A este punto, llegaron vecinos que solicitaron la construcción de un parque con canchas deportivas y espacios de actividades artísticas.

Por lo qué el mandatorio se comprometió a construirlo.

"A eso vine, a escucharlos y saber que necesidades tienen, no hay porque decirles que no, pero necesito que ustedes también cuiden lo que hagamos, hay que barrer, tirar la basura en su lugar y llamar la atención de quien no lo haga", puntualizó.

También le solicitaron presionar a los locales para intensificar los trabajos de obra pública.