Va UIF contra la UAT; destapan réplica de desvíos al estilo ´estafa maestra´

Guerra García ocupa el cargo de secretario de Administración de la casa de estudios desde enero de 2018.

"Hoy se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en contra de Víctor ´´N´´ y cinco funcionarios más de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por el probable delito de Malversación de Recursos Públicos y probables actos de corrupción", informó la UIF.

Asimismo, fueron denunciadas otras cuatro personas morales relacionadas con dichos delitos, debido a que la UIF detectó que la universidad supuestamente participó de un esquema de desvíos parecidos al de la ´´Estafa Maestra´´.

La universidad instaló una torre anemométrica para medir el potencial eólico en unos predios y con el resultado de dicho estudio, varias empresas adquirieron prácticamente todo el ejido de La Retama, donde se levantó el parque eólico El Cortijo que es operado por la empresa eólica Enerxiza Wind.

La malversación de fondos estaría relacionada, de acuerdo a la Agencia Reforma, con la administración de dinero del equipo de futbol Correcaminos, así como con la compra de un avión y las operaciones con empresas "factureras".

El 19 de septiembre de 2017, José Andrés Suárez Fernández fue elegido como titular de la rectoría, tras un período de operación que provocaron movimientos en los ocho campus de la entidad. Tomo posesión del cargo el 30 de noviembre de 2017 y termina la misma fecha de este año 2021.

´Ya no saben que inventar´, revira gobernador CDV

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que seguirá defendiéndose, "de mentiras, difamaciones y de la persecución política que se han dirigido en mi contra".

En una serie de tres mensajes de Twitter, a través de su cuenta personal, el mandatario tamaulipeco respondió:

"Seguiré impulsando la inversión en el desarrollo sustentable y la vocación energética de Tamaulipas, con transparencia y apego a la ley", añadió.

"Ya no saben qué inventar", expresó García Cabeza de Vaca, "no he tenido ni tengo relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, como afirman medios basados en una supuesta denuncia de la UIF, exijo a la autoridad haga públicas las pruebas de estas afirmaciones".

El gobernador afirmó que la UAT tiene plena autonomía presupuestal, en donde el Gobierno del Estado se limita a asignar los fondos presupuestales que determina el Congreso, "no interviene en las decisiones de gasto, mucho menos en los proyectos educativos, culturales o deportivos en los que participa".