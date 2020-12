Va Tránsito contra conductores ebrios

Tampico, Tam.- Debido al alto número de accidentes viales que se han registrado en la zona y que muchos son originados por el consumo del alcohol, se analiza la implementación de operativos de alcoholemia en principales vialidades de Tampico.

Así lo dio a conocer el alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah, quien puntualiza que en los primeros 8 días de diciembre, la cantidad de accidentes se ha elevado considerablemente, principalmente por el consumo de bebidas embriagantes.

Indica que ya con la problemática que existe con la pandemia es suficiente, como para enlutecer aún más a las familias por accidentes viales.

"Tenemos que empezar a ver un programa junto con los padres de familia, la PEA, sociedad civil, con el departamento de Tránsito para reforzar este tipo de acciones, porque si no lo hacemos así, vamos a seguir sufriendo accidentes y ponemos en riesgo la vida de mucha gente, sobre todo los últimos días", indicó.

Asimismo dijo que la gente está conduciendo a exceso de velocidad sin respetar las señaléticas; principalmente los motociclistas y repartidores de comidas de plataformas como Uber, por lo que llamó a tomar consciencia a conducir con precaución para evitar tragedias.

"Tenemos que concientizar, tanto a choferes y la gente que maneja. Cuando uno les hace el alto, los multa no les gusta, se molestan, pero si no tomamos ese tipo de medidas vamos a seguir teniendo accidentes como lo vimos el día de ayer, solamente en la pura avenida Hidalgo hubo tres accidentes viales y no se vale", concluyó.