¡VA CON TODO Y POR TODO!

Tres boletos a la Olimpiada Nacional 2018 son los que estará buscando Camila Segura, la atleta más rápida de Tamaulipas en la categoría 14-15 años. Más emocionada que nerviosa, así se encuentra la campeona estatal en pruebas de velocidad, que del 5 al 8 de abril, junto con la selección de atletismo de Tamaulipas, estará compitiendo ante Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí en la etapa Regional que se desarrollará en Monterrey, Nuevo León.

“Quiero sacar el primer lugar en mis tres pruebas, me veo ganando y avanzando a la Olimpiada porque sé que me voy a esforzar demasiado”, asegura la reynosense, quien correrá las pruebas de 100 y 200 metros planos, además del relevo 4x100.

Camila va tras su segunda Olimpiada Nacional, en el 2017 logró subir al podio pero no quedó conforme con ese tercer lugar en los 100 metros planos, aunque con el relevo si cumplió su objetivo.

“Recuerdo que andaba muy nerviosa y me quedé con el tercer lugar y bueno se logró el primer lugar en relevos, pero siento que ahora voy a tener más experiencia, porque el año pasado era nueva en la Olimpiada, creo que esta vez los nervios no me van a ganar pero primero hay que pasar el Regional”, comenta con los pies bien puestos sobre la pista.

Solamente la crema y nata del atletismo estará presente en la Olimpiada y obviamente ella quiere estar en ese selecto grupo.

“Me motiva demasiado representar a Tamaulipas, me impulsa a hacer más y mucho mejor en mis pruebas, en los 200 metros no había participado el año pasado, pero ahora quiero subir al podio también en esa prueba”, explica.

Faltan solamente dos semanas para el evento y los sacrificios no paran, pero Camila afirma que todo vale la pena.

“Empiezo a pensar en que debo de ponerle más ganas, dejo de comer “mugrero” a respetar al cien por ciento la dieta, de hecho en Semana Santa me iré a entrenar a un campamento, nada de vacaciones, pero es algo que vale demasiado la pena para mí, es algo que yo quiero y lo disfruto”.