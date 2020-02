Va Tamaulipas por el agua de NL y Coahuila

Cd. Victoria, Tams.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas (Seduma) anunció que para cumplir con los riegos del campo y el adeudo de agua que se tiene con Estados Unidos en el 2020, se extraerá de las presas de Nuevo León y de Coahuila.

El director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, Luis Pinto Covarrubias, dijo, que evalúan trasvasar de las presas "El Cuchillo", de Nuevo León o "La Boquilla", de Chihuahua, para evitar incumplimiento.

"Ya se hizo un planteamiento obviamente por parte de la Conagua en cuanto a de donde se iba a extraer el agua para cumplir con el tratado y para cumplir con el volumen de riego que requiere cada distrito de riego", indicó.

"Por ahí están considerando sacar un volumen de la presa Marte R. Gómez y bueno también se está considerando extraer algún volumen ya sea de "El cuchillo" o de "La Boquilla" o de las otras presas de Chihuahua".

"Pues la Comisión Nacional del Agua debe de hacer lo propio para que esto se cumpla y pues no se tenga, no se caiga en ninguna situación que afecte al tratado ya que como todos sabemos el tratado del 44 el 33 % (del agua) es para Estados Unidos y el restante es para México", agregó.

El funcionario de la Seduma, estimó, que según el Tratado de Aguas de 1944 en el 2020 se tiene que cumplir con una entrega de cerca de 400 millones de metros cúbicos hacia Estados Unidos.

"Pero, tenemos un adeudo, el adeudo no rebasa o está más o menos por los 200 millones de metros cúbicos (de agua), con esto estaremos cumpliendo los cinco años que establece el tratado, que se debe de cumplir al 100%, verdad, para no incurrir en una situación que se tenga que replantear ese tratado", manifestó.

Al adeudo de agua que se tiene con Estados Unidos, dijo, se suma la demanda de los productores del Distrito de riego 025, quienes también requieren del recurso natural para sus siembras.

Pinto, precisó, que corresponde a la Conagua distribuir dicho recurso natural, sobre todo en casos como los productores de Chihuahua, que rechazan compartir las cuencas, pese a los acuerdos y tratados.

"Entonces, eso es lo que la Conagua está tratando de no incurrir, en una situación de este tipo, pero no debemos de olvidar también que los productores requieren el agua para su riego, así como otros estados de la Cuenca Río Bravo ya tiene el volumen disponible para su producción de alimentos, pues Tamaulipas no debe ser excepción, pero, eso ya le toca obviamente la Conagua solucionarlo", subrayó.

Las cuencas aguas arriba de Tamaulipas, dijo, cuentan con el suficiente volumen de agua para trasvasar de las presas.

"Y sí a la evidencia de que existe agua aguas arriba y no quiero mencionar o ser muy enfático en dónde, porque, a final de cuentas la Comisión Nacional del Agua sabe dónde está el agua que puede, pues, bajarse para cumplir con la demanda en cuanto a los productores y cumplir con ese tratado", expresó.