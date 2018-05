¡VA SUECIA SIN ´IBRA´!

Estocolmo, Suecia

Con la ausencia de Zlatan Ibrahimovic, el técnico Jan Andersson dio a conocer la lista de convocados de la Selección de Futbol de Suecia que disputará la Copa del Mundo Rusia 2018.

El estratega ya había dejado en claro hace algunas semanas que era prácticamente imposible tomar en cuenta al astro escandinavo, que renunció al representativo nacional de su país, luego de la Euro Francia 2016.

Y cumplió con lo dicho al no incluirlo en la lista de 23 jugadores que dio a conocer este martes y con la que disputará la justa mundialista el próximo mes.

Así mismo, dejó en claro que para él no existen sentimentalismos al no considerar a Jakob Johansson, autor del gol con el que los suecos derrotaron a Italia en el repechaje y que no se ha recuperado de una lesión de rodilla.

El equipo europeo debutará en Rusia 2018 el lunes 18 de junio cuando se vean las caras con Corea del Sur, mientras que su segundo duelo será el 23 ante el campeón Alemania y cerrará la fase de grupos con su similar de México.