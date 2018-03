Va SAT sobre Aquivaldo Mosquera por deuda de 1.8 millones de pesos

La orden fue dictada el pasado 18 de enero, luego de que el SAT detectó que Mosquera recibió ingresos mayores a los que admitió en sus declaraciones.

En 2015, cuando jugaba para el Pachuca, Mosquera declaró haber recibido ingresos por 14.2 millones de pesos, pero el SAT le detectó depósitos en cuentas bancarias por 5.3 millones adicionales, sobre los cuales no pagó Impuesto Sobre la Renta.



El aseguramiento de cuentas fue notificado por edicto, pues Mosquera ya no estaba localizable en su domicilio fiscal, que es un despacho en la Colonia Roma Norte, desde que personal del SAT pretendió ejecutar una revisión de gabinete en marzo y abril de 2017.



"La cantidad determinada en el presente aseguramiento precautorio de cuentas no constituye una resolución definitiva, sino que únicamente corresponde al monto determinado provisionalmente por esta autoridad fiscal", explicó la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del DF.



El futbolista puede impugnar la resolución provisional del SAT mediante un recurso ante dicha autoridad, o eventualmente, mediante demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).



Mosquera salió del Pachuca en 2016, jugó ese año con Deportivo Cali en Colombia, pero Jaguares de Chiapas lo trajo a principios de 2017 para una temporada más en la Liga MX.



Se desconoce si Mosquera, quien actualmente está buscando iniciar una carrera como entrenador en su país, aún mantiene cuentas con saldo en México, pero el SAT con frecuencia no logra recuperar más que montos mínimos con este tipo de aseguramientos, que ejecuta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).



En 2016, Mosquera, también ex del Sevilla y América, tuvo un litigio con la conductora Karla Pineda, con la que tuvo un hijo al que debe pagar pensión en México, por lo que es probable que aún tenga alguna cuenta en el sistema bancario nacional.