Va Rafael Nadal por el título en Abierto de Australia

Intratable. Con un nivel altísimo, muy agresivo, sólido y concentrado, Rafael Nadal dio otro paso muy firme y avanzó a la final del Abierto de Austtralia. El N°2 del mundo, campeón en Melbourne hace 10 años, derrotó al ascendente Stefanos Tsitsipas, quien dejó en el camino a Roger Federer en octavos de final, con una autoridad tremenda en la primera semi.

El español, dueño de 17 títulos en los Majors, la segunda mejor marca, a tres del récord del suizo, regresó al circuito tras más de cuatro meses, debido a problemas físicos. Y lo está haciendo impecable: ahora venció al griego por 6-2, 6-4 y 6-0 y se instaló en la finalísima del primer Grand Slam de 2019 sin perder un solo set.

