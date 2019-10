Va Pumas por resto de los partidos

El español Míchel González, técnico de Pumas de la UNAM, señaló que a pesar de estar fuera de la zona de calificación, de manera momentánea, se tiene la misión de ganar todos los partidos sin tomarlo como una urgencia, sino como parte de la filosofía en la institución.

"Aunque estuviéramos dentro de los ocho primeros, nosotros buscamos siempre ganar. A veces tenemos rivales tan fuertes como León en donde los errores se pagan caro", señaló el estratega.

Mencionó que debe obtener la victoria a pesar de las condiciones, "la semana pasada estábamos dentro (zona de calificación), ahora estamos fuera, pero estamos con la misma distancia a un punto y quedan 15 por jugar. Seguimos siento optimistas dentro de la realidad".

Míchel refirió que se debe ir a Querétaro a ganar, un cuadro que ha dejado de ser una sorpresa, ya que se ha consolidado, "nuestra mentalidad es ir a ganar a Querétaro, un equipo con capacidad e iniciativa de llegar al área rival".

Sobre la presión que pudiera existir ante la situación de Pumas por ser parte de los ocho invitados a la liguilla y tener a un cuadro como Gallos Blancos, el entrenador dijo que no importa jugar en casa o fuera de ella.

"El planteamiento del campeonato hace que sean importantes los juegos de visita como de local. No pensamos en eso, sino en jugar bien y estar a la altura del rival y traernos los tres puntos para estar con posibilidades de calificar", expresó.

El técnico refirió que la temporada regular tiene todavía cinco partidos y aún está la seguridad de estar adentro de las finales y eso es lo que se intentará hasta el final.

"No tengo presión de los malos resultados, esa va innata en defender una camiseta como la de Pumas. No sé vivir sin esa tensión. La presión la vivo en la competición y eso me gusta", agregó.

Rumbo a los juegos restantes de la campaña, el DTG aseguró que los jugadores están comprometidos por lograr los resultados en un torneo reñido, sobre todo, en los equipos que aspiran a estar en las finales y en cinco partidos pueden pasar muchas cosas.