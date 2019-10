Va por un protagónico

La actriz mexicana Ana de la Reguera se unió a la franquicia de The Purge, que ha recaudado a nivel mundial más de 450 millones de dólares, y protagonizará la quinta entrega.

El thriller de horror será escrito por James DeMonaco, guionista de los otros cuatro largometrajes y director de los tres primeros, sin embargo, aún no se saben detalles de la trama.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la veracruzana estelarizará el nuevo filme que contará con la dirección del mexicano Everardo Gout (Días de Gracia) y será producido por Jason Blum junto con Michael Bay, Brad Fuller y Andrew Form.

ESTRENA EN 2020

La nueva cinta que podría titularse The Purge: Survival planea estrenarse el 10 de julio de 2020 y comenzará su filmación en noviembre en el sur de California.

The Purge llegó a las salas cinematográficas en 2013, un año después se presentó The Purge: Anarchy y continuaron The Purge: Election year (2016) y The First Purge (2018), ésta última dirigida por Gerard McMurray y que hoy en día es la de mayor recaudación (137 millones de dólares).