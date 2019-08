Va por terror en próxima película

Ciudad de México.- Quentin Tarantino desea convertirse en director por décima vez con una película de terror, así lo mencionó hace unos días durante la gira promocional de su más reciente película "Había una vez en... Hollywood".

El creador de "Pulp Fiction" dijo: "si se me ocurre una excelente historia de cine de terror, la haré como mi décima película. Me encantan las películas de terror. Me encantaría hacer una".

El director afirmó que sigue en pie su idea de solamente dirigir diez películas para después retirarse, dentro de las nueve que lleva hasta el día de hoy ha tocado historias de crimen, de venganza y artes marciales, del género conocido como Western y de la revancha en medio de una guerra.

También se ha considerado la opción de que la película de "Star Trek" que Tarantino escribió será la última que dirija, pero aún no está confirmado.