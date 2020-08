Va por sus mejores juegos

Sentirse en estado de gracia para dar sus mejores Juegos Olímpicos y luego afrontar la postergación del evento no ha sido un proceso fácil para Nuria Diosdado.

La nadadora artística está a días de cumplir 30 años y por su mente ronda la posibilidad de decirle adiós a las albercas y coronar su trayectoria con su mejor actuación olímpica en Tokio 2020, a realizarse el próximo año.

"Soy una persona que me considero positiva, que logra sacar lo bueno de las cosas malas, pero fue un golpe fuerte por los planes que tenía. Sobre todo, lo que más miedo te da como atleta es llegar (a los JO) y hacerlo al 100. Yo me sentía al 100 en este año y lo que más quiero para el próximo es retomar esa capacidad física que tenía y también la motivación. A estas alturas, a un atleta no sólo lo que lo mueve es el cuerpo y las capacidades, esas ya están hechas, más bien es qué tan fuerte mentalmente estás. Ahora puedo decir que estoy contenta, que estoy lista, pero sí fue un proceso duro para trabajar", relató Diosdado a Grupo REFORMA.

En la justa de Londres 2012 obtuvo el lugar 18 en dueto, mientras que en Río 2016 mejoró al terminar en la onceava posición y como objetivo se plantea mejorar esos lugares en lo que sería su participación olímpica de despedida, junto a Joana Jiménez.

"Me había preparado muy fuerte, estaba muy consciente de que éste iba a ser un gran año y cuando al final todo se cancela y se comienza a derrumbar poco a poco, yo también me fui cayendo con esas noticias, fueron horas las que tuve qué procesar cuando avisaron que se movían.

"A Río llegué muy fuerte mental y físicamente, pero como considero que es el último de mi carrera como ciclo olímpico completo, no sé si después de Tokio tome la decisión (de retirarme), pero sabía que no iba a haber otro. Por eso, Tokio llega a mí para cerrar con broche de oro a toda mi carrera deportiva, en un momento de muchísima madurez, estabilidad emocional, como que todas las piezas de mi vida están bien puestas y eso favorece a que como atleta me sienta más consolidada", apuntó la ondina.