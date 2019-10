¡Va por su título 10!

El suizo Roger Federer disputará el Torneo de Basilea de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), en la ciudad que lo vio nacer, en donde intentará llegar a su décimo título del certamen.

Este lunes dará inicio el torneo ATP 500 de la ciudad de Basilea, Suiza, en donde "Su Majestad", amplio favorito para llevarse el cetro del certamen una vez más, verá acción ante el alemán Peter Gojowczyk.

El torneo se juega en cancha cerrada, sin que significa un problema para el suizo, pues asegura que no le molestan las condiciones en las que se lleve a cabo el duelo.

"Las expectativas son algo muy delicado. En Basilea todo puede ir muy rápido. Tengo mucha confianza en mí, es una superficie lógica en la que no me molestan factores como la luz. Otros tenistas conciben esto como algo negativo y no alcanzan el ritmo deseado. Para mí no es un problema", acotó.

El número tres del mundo en la clasificación de la ATP jugará en su casa y con su gente, por lo que se espera una gran actuación en su camino al décimo título en la historia de este torneo suizo.

También tendrá participación el alemán Alexander Zverev, segundo favorito al título, que se enfrentará este martes al estadounidense Taylor Fritz; el martes, el griego Stefanos Tsitsipas, número siete del mundo en la clasificación verá acción contra el español Albert Ramos.