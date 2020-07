Va por su mejor versión

Si ya en las redes triunfa, Norma Palafox quiere redondear su popularidad con otro título para las Chivas.

"Siempre he tenido la mentalidad de regresar o superar el nivel en el que estaba, tengo todas las ganas del mundo de estar de la mejor manera para el equipo, para seguir creciendo, y siempre ha sido un sueño desde muy chiquita jugar en Europa y espero que pronto se dé la oportunidad, pero estoy metida y concentrada para dar lo mejor a la institución", comentó Palafox.

"Uno de mis objetivos ahorita es ser campeona de goleo en el torneo, y si en esa suma, llego a superar la marca de más goles (de Rubí Soto) y me ayuda a ser una de las históricas, la verdad sería una gran satisfacción, pero ahorita mientras sigamos sumando goles para el equipo y para mi cuenta, pero mi prioridad está en sumar, sumar, sumar, y sí se da, yo encantada".

La atacante estuvo fuera del Rebaño en el Apertura 2019, mientras competía en el Exatlón de Estados Unidos. Regresó para encarar el Clausura 2020 que fue cancelado por la pandemia del coronavirus.

"Siempre en mi mente fue que si salía, iba a regresar a Chivas, en todo momento pensé que iba a hacer lo posible por volver porque yo no tomo esas decisiones, pero quedé muy bien con el club, las puertas siempre quedaron abiertas, me dieron su apoyo y la verdad jamás pensé en no seguir en Chivas.

"Traigo aquí muchísimas cosas que para este torneo espero sacar, espero que vean una nueva versión de mí, me he estado cuidando mucho, dedicándome a estar en la mejor forma en los aspectos mentales y físicos, y espero den resultados, en resumen, traigo muchísima hambre y muchísimas ganas de dar todo en la cancha", aseguró Palafox.