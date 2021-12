Va por segundo mandato juez del Condado Hidalgo

Cortez fue elegido juez del condado de Hidalgo en 2018, un puesto que le ha exigido una labor que ha sido más que evidente. Se ha enfrentado con distintos retos como la pandemia y la crisis migratoria.

En su declaración, Cortez elogió a la comunidad por cómo manejó la pandemia de Covid -19 desde que surgió por primera vez el año pasado.

"Sin embargo, he llegado a la conclusión de que se me está acabando el tiempo en mi primer mandato y pido humildemente a los votantes que me extiendan un segundo mandato como juez del condado para que podamos aprovechar nuestra unidad de propósito en una comunidad de propósito, una que refleja lo mejor de lo que somos".

Cortez, contador público jubilado, también se desempeñó como alcalde y comisionado de la ciudad de McAllen, dijo está listo para la reelección en noviembre de 2022.