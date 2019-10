Va por récord en AMAs

Para la nueva edición de los American Music Awards (AMAs), la cantante Taylor Swift podría romper el récord en premios que impuso anteriormente Michael Jackson.

Con las cinco nominaciones que la intérprete de "Blank Space" obtuvo este año, podría superar el récord de 24 premios que "El Rey del Pop" impuso a lo largo de su trayectoria.

CATEGORÍAS

Swift también compite en las categorías de Artista Femenina Favorita de pop/rock, Artista Adulto Contemporáneo Favorito, Álbum Favorito de pop/rock por Lover y Video Musical Favorito por "You Need to Calm Down".

Además de la cantante, Post Malone y Ariana Grande, así como Drake y Halsey, se disputan el máximo honor: Artista del Año.

Post Malone consiguió siete nominaciones, incluyendo las categorías de Artista Masculino Favorito de pop/rock, Artista Favorito de rap/hip hop, Álbum Favorito de rap/hip hop por Hollywood´s Bleeding y canción favorita de rap/hip hop por "Wow".

Su colaboración con Swae Lee, "Sunflower", tema de la cinta Spider-Man: Un Nuevo Universo, compite por los premios a la Canción Favorita de pop/rock y Colaboración del Año.

NOMINACIÓN PÓSTUMA

El DJ y productor Avicii recibió una nominación póstuma a Artista Favorito de Música Dance Electrónica, los astros del K-pop BTS obtuvieron tres postulaciones, y Lady Gaga y Bradley Cooper recibieron dos, incluyendo a Colaboración del Año por "Shallow" y Banda Sonora Favorita por Nace una Estrella, que compite con Bohemian Rhapsody y Spider-Man: Un Nuevo Universo.

Los AMAs, cuyos ganadores son elegidos por votación de los fans, se transmitirán en vivo el 24 de noviembre desde el Teatro Microsoft, en Los Ángeles.