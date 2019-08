Va por quinta fecha

Ciudad de México.-

Tras casi agotar las cuatro fechas anteriores, la cantante islandesa Björk se presentará también el 30 de agosto en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

La preventa Citibanamex para este show, que forma parte del tour "Cornucopia", se realizará este lunes 12 de agosto en Ticketmaster y un día después se llevará a cabo la venta general en las taquillas del inmueble.

Los precios oscilan entre los mil 80 pesos y los mil 380 pesos, más cargos en el sistema de pago.

Entre las canciones que podrán escucharse en este concierto son: "Low Desert Punk", "Swagger & Sway", "Too Many Chiefs... not Enough Indians", "Chocolatize", "Lazy Bones", "Somebody" y "Nation of Indica".

Cabe destacar que este espectáculo, creado y producido por Björk y dirigido por la cineasta argentina Lucrecia Martel, cuenta con un sistema de sonido inmersivo 360 grados.