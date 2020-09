Va por el Clásico

Miguel Herrera calentó el Clásico Nacional: en América la exigencia es mayor, y por mucho, a la que hay en Chivas.

El técnico explica la diferencia de presión entre un club que cesa a sus directivos y DTs de no avanzar a la Liguilla, y otro que solapa el no clasificar.

"No creo que esté ni tantito cerca la exigencia del club Chivas de la que tiene América. No he estado nunca en Chivas, pero veo lo que pasa: lleva 5 torneos sin clasificar y han cambiado una sola vez de director deportivo", dice Herrera.

"Acá cuando llegué en 2011, que habían hecho 15 puntos o algo así, se fueron todos: directivos, cuerpo técnico. Llegamos todos nuevos: Yon de Luisa, con Ricardo Peláez, Mauricio Culebro, yo de técnico y ´Chucho´ Ramírez a fuerzas básicas".

Herrera se enfrenta al #FueraPiojo cada jornada, pero no le da mucha importancia. Admite que el equipo no ha jugado bien, que no ha sido equilibrado. Dice que es el primero en exigirse. Entiende que la actitud no es negociable.

Durante la charla se le nota relajado, a pesar de que enfrentará tres Clásicos en fila y de que sabe que en el Nido las equivocaciones se pagan. Miguel quiere a los americanistas contentos.

"Claro que lo vamos a ir buscar, lo tenemos que salir a ganar, ¡con todo!, y vamos a buscar que nuestro orgullo de la afición siga intacto, que ganemos, y que hagamos un partido redondo, para nada será fácil", menciona.

Chivas es el único de los llamados 4 grandes que ha cambiado de técnico en el transcurso de este Guardianes 2020.

"Llega Víctor (Vucetich) que es un tipo que ha trabajado bien y al que le ha ido muy bien en el futbol mexicano y está tratando de acoplarse a un equipo que tiene obligaciones, me parece que no le había tocado dirigir a un equipo con tantas obligaciones, tamaños tiene, es un gran técnico", reconoce Herrera