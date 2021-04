Va por diputación

El hermano de la intérprete de "En la Oscuridad" y "Boba Niña Nice" es socio de varios bares en la Ciudad de México.

Noticia Relacionada Retroceden remesas un 2.54% en febrero

Mediante una historia de Instagram, Belinda expresó su apoyo a la candidatura de su hermano.

"No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo dedicación y amor! Estoy muy orgullosa de ti! Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás! Vamos por todo mi Nachito", publicó la cantante.