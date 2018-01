Va Perfil por la cabellera de Serna

Este domingo 22 de octubre caerá una máscara o una cabellera en la Arena Coliseo, que presentará una emocionante función de lucha libre a partir de las 13:15 horas. Perfil, el rudo más polémico del momento, apostó su capucha en contra de Adrián Serna, el sobrino del legendario The Panther, quien apenas hará su presentación como luchador.

El líder de la facción de La Resistencia quiere acabar con todo aquel que tenga que ver con el apellido Serna, por eso está arriesgando todo su prestigio ante un novato y peligroso enemigo.

Al enmascarado se le nota muy confiado pues dice que está respaldado por una carrera de 9 años como luchador profesional.

“Se anduvo metiendo en luchas que no debía, le dije que si tenía los suficientes pantalones pues que apostara su cabellera a ver si muy acá, este tipo no es ni luchador pero bueno quería meterse en esto y ahora que se aguante, les puedo asegurar que hay cien por ciento de probabilidades de que le voy a ganar”, comento Perfil, quien recientemente ganó las cabelleras de Ronaldinho y Panther Boy.

Por su parte, Adrián Serna asegura que no se intimida con las palabras del rudo y afirma que tampoco necesita la protección de su tío para ganar esta batalla.

“Nunca dudé en apostar mi cabellera, no saben que yo he estado entrenando desde hace muchos años en este deporte, mi tío The panther nunca ha tenido que meterse, sabe que tengo mucha capacidad y voy a salir ganador”, comenta.

Perfil y Adrián Serna serán los protagonistas de la lucha estrella pero la cartelera incluye la presencia de grandes figuras como La Parka, Angélico y Drago, quienes se enfrentarán ante Carta Brava, Mocho Cota Jr, y Soul Rocker, esto en la batalla semifinal.

El público disfrutará de la presencia de La Pimpinela, quién formará mancuerna con Lady Shani para darse con todo ante el también exótico, Mamba y La Hiedra.