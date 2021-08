Va PAN por ´carro completo´

Las campañas políticas para nosotros no comenzaron ayer, este es un trabajo de tiempo atrás, de constancia, de esfuerzo y de convivio". Luis Cantú, PAN Tamaulipas

En entrevista exclusiva para EL MAÑANA, el dirigente en el estado Luis Cantú Galván "Cachorro" explicó: "Las campañas políticas para nosotros no comenzaron ayer, este es un trabajo de tiempo atrás, de constancia, de esfuerzo y de convivio hemos participado en más de 500 foros que nos sirvieron para crear un plan de trabajo y lo que tenemos son propuestas reales, sin mentiras, vamos con todo y por todo".

Destacó que, en la actualidad el PAN tiene 23 diputados locales, 31 alcaldías, 4 diputaciones federales y 1 senador, por lo que esperan aumentar su fuerza en este año.

LAS CANDIDATURAS

Con respecto a los perfiles que se eligieron para contender por un cargo público, Cantú Galván aseveró que se trata de personas que, además de la experiencia, tienen las herramientas para representar a la población y atender sus demandas.

Hablo además de la controversia que han generado algunas candidaturas, al tratarse de ex afiliados a otras corrientes como del Partido Revolucionario Institucional (PRI) "Estas personas que hoy se suman al proyecto no lo hacen como algo temporal, sino que ven a nuestro partido como una verdadera oposición, que va a señalar, que va a dar resultados no solo en lo local, en nuestro país, no se trata de improvisados, debemos comprender que lo que está en juego no es una elección, es un país completo, el futuro, por eso apostamos por ellos".

EL GOBERNADOR

El "Cachorro" fue cuestionado sobre las repercusiones político electorales que tiene o tendrá la actual investigación contra el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca afiliado al PAN, a cargo a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Por lo que declaró: "No tengamos duda de que esto se trata de una cortina más de humo para desviar la urgencia y la emergencia que tiene un gobierno federal en desacreditar, en crear mentiras y en difamaciones para un gobernador que alza la voz por los tamaulipecos, que no ha hecho más que eso, el ataque está claro".

¿Y EN REYNOSA?

La actual candidatura por la alcaldía de Reynosa del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que corresponde a Carlos Victor Peña Ortiz, hijo de la actual alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez afiliada al (PAN), es vista por el partido como un "capricho", por lo que el representante político no descartó tomar medidas."Fue un capricho, una imposición, todo por querer seguir en el poder, para mantenerse al frente de la presidencia municipal de Reynosa, pero esto ya se ha platicado, en su momento tendremos que valorar la situación, tomar medidas, sabemos que por lo pronto existe una completa confusión en que si ella está o no en el PAN y lo decimos, si esta, pero su hijo el actual candidato no, ni lo estuvo".

LOS DESAFÍOS

Reconoció que uno de los grandes retos de las elecciones será la pandemia por el Covid-19 que orillará a los candidatos a reducir sus eventos y aglomeraciones, optando por visitas domiciliarias.

Además el hacer frente a la ideología federal, que se ha basado en "dar apoyos y aumentarlos previo a las elecciones a jóvenes que no estudian ni trabajan. "A la gente se le debe apoyar siendo autosuficientes, hay que ser parte de una conciencia, no estamos en contra de los estímulos, pero sí es necesario una educación a nuestras nuevas generaciones, ese sentido de lograr las cosas por cuenta propia".

Su discursó concluyó afirmando que, las propuestas de todos los candidatos se darán a conocer a través de los recorridos y de las redes sociales.