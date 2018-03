Va en nuestra representación

La escritora tamaulipeca, Karla Tamayo, será la única mexicana que participará hoy 2 de marzo en el Festival Internacional del libro y las Artes (FESTIBA por sus siglas en inglés) con sede en la ciudad de Edinburg, Texas.

En rueda de prensa, Karla Tamayo confirmó su participación, luego de que su material literario, titulado “La Boda de Marisol” fue seleccionado para estar presente en el Festival que lleva varios años promoviendo a artistas no solo del sur de Texas sino de Estados Unidos y otros países.

EDICIÓN 2018

Señaló que en la edición 2018, el lema será “Trascendiendo por medio de las artes y rompiendo fronteras”, temática que permite a los escritores y artistas exponer sus trabajos.

Karla Tamayo, quien es originaria de la ciudad de Tampico, pero con más de una década de residir en esta localidad, refirió que la University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV) en conjunto con la biblioteca de la ciudad de Edinburg, Texas realizan anualmente el Festival of International Books and Arts (FESTIVBA) con el propósito de dar a conocer el trabajo de artistas regionales y nacionales, así como de otros países.

Señaló que la temática de su libro es romance contemporáneo, recomendado para personas mayores de 18 y “La Boda de Marisol” es el tercero de una misma serie que versan sobre las damas de honor.

LA TRAMA

“La historia gira sobre un grupo de amigas que se empiezan a casar y llega un momento que la última chica se da cuenta de que se va quedar soletera y se empieza a cuestionar su vida” narró.

La escritora tamaulipeca indico que el Festival será un escenario que le permitirá interactuar con el público lector y llegar a más personas para que conozcan su trabajo, mismo que está escrito tanto en el idioma inglés como en español.

“Espero que mi libro sirva para pasar buenos momentos de aquellos que les gusta leer y sobre todo que se interesan por esta dinámica” dijo.

Mencionó que en sus inicios como escritora datan desde su etapa en la secundaria en donde le gustaba plasmar algunos pensamientos, comics y relatos breves, “pero fue hasta que un día me enteré de una convocatoria que lanzó una casa editorial y me interesó hacerlo en forma más seria y así empecé en el mundo de la literatura” dijo.

BIEN PREPARADA

Tamayo quien es licencia en diseño, pedagogía y psicopedagogía relata que además de escribir este tipo de literatura también dedica el tiempo a investigaciones sobre el efecto de la lectura en estudiantes.

“Empecé a escribir en el género de lo paranormal, romances con personajes ficticios como fantasmas, hombres lobos o vampiros” dijo.

Finalmente comentó que a través de sus historia busca transmitir que el valor de la amistad es una fuente de fortaleza y de seguridad además de demostrar que todo se puede lograr.

"Estoy muy contenta por la invitación que recibí para participar en FESTIBA, un evento que es reconocido por reunir a escritores importantes no solo del sur de Texas sino de otras entidades de Estados Unidos y ahora yo tendré la oportunidad de participar representando a Reynosa y en consecuencia a México".