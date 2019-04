Va Monreal contra salas anticorrupción de TFJA

Cd. de México.

La bancada de Morena en el Senado irá contra la Salas Especializadas en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).



Este domingo, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, calificó como un exceso a dichas instancias, diseñadas para castigar las faltas administrativas graves en materia de corrupción.



El legislador federal sostuvo que esas estructuras ni siquiera están contempladas en la Constitución.



Recordó que, como parte de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en el Artículo 73 de la Constitución se determinó aumentar el número de magistrados de la Sala Superior del tribunal de 13 a 16.



Detalló que se previó la existencia de una sección responsable de imponer sanciones a los servidores públicos y a particulares por faltas graves.



Sin embargo, refirió, el texto no que estableció la existencia de Salas Especializadas sino únicamente la creación de la tercera sección.



Según Monreal, esa Sección ni siquiera tendría sentido, ante la posibilidad de crear una Sala Especializada Anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es su plan.



"Es indispensable que se corrija el exceso contenido en la ley orgánica del Tribunal, ya que puede cumplir con sus funciones sin la tercera sección de la Sala Superior y las cinco salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas", indicó.



"Las salas ordinarias existentes tienen el material humano y la capacidad suficiente de la intervención de la instrucción de los asuntos de la materia de responsabilidades administrativas".



En este marco, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado defendió su propuesta para crear, justamente, esa Sala Anticorrupción en la Corte.



Afirmó que esta decisión, que implicaría modificar los artículos 94, 95, 100, 105, 107, 109 y 113 de la Constitución, evitaría más burocracia y permitiría generar ahorros



"El objetivo es liberar los recursos que representan el costo de crear y mantener una tercera sección de la sala superior y las cinco salas especializadas y, en su caso, destinarlos a financiar el desarrollo del País", dijo.



"Ya no necesitamos más burocracia judicial, sino un aparato gubernamental más austero y eficaz. No se trata de andar creando aparatos burocráticos, gastando el dinero del pueblo en mantener a burócratas de altos vuelos, a burocracias doradas".



La iniciativa para crear esta sala de la Corte fue presentada el pasado jueves en el Senado.



Un día después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó su respaldo al proyecto.

"Es un asunto del Poder Legislativo. Mi opinión respetuosa es que ya no necesitamos más aparatos, lo que se requiere es mantener la voluntad de no permitir la corrupción, acabar con la corrupción de arriba hacia abajo", manifestó.



Desde el 20 de noviembre del año pasado, la entonces senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, propuso una reforma para eliminar las cinco salas especializadas de combate a la corrupción del Tribunal.



La actual Secretaria de Gobernación consideró que el Congreso incurrió en un exceso al aprobar la creación de estas instancias -para 15 nuevos magistrados-, sin que estuvieran contempladas o mandatadas por la Carta Magna.



Según la Ministra en retiro, la Constitución sólo establecía la creación de una tercera sección del Tribunal para sancionar las faltas administrativas graves en materia de corrupción, cometidas por servidores públicos o particulares.



Sánchez Cordero se pronunció por corregir la medida y también presentó argumentos de austeridad presupuestal.



El 25 de abril de 2018, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado la lista de aspirantes para ocupar tres magistraturas de la sala superior y 15 de la salas especializadas.



La Oposición cuestionó los nombres y los senadores de Morena incluso exigieron que se presentaran nuevas propuestas tras denunciar supuestos arreglos entre el PRI y el PAN para el reparto de cuotas.



Hasta la fecha, la Cámara alta no ha cumplido con el nombramiento de los magistrados.



A inicios de abril, un Tribunal federal ordenó al Senado y al Ejecutivo, en sentencia inapelable, transparentar y concluir el proceso de nombramiento y ratificación de los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, congelado desde abril de 2017.