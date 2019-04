Va Monreal ahora contra Consejo de Judicatura

Cd. de México.- El senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, informó que la próxima semana presentará una iniciativa para sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"El Poder Judicial Federal tiene que sufrir una sacudida. Yo lo he dicho y he insistido: no puede seguir como está y por eso es que se tiene que innovar en las formas y las prácticas", dijo en rueda de prensa.

"Les anuncio que voy a presentar una iniciativa más en materia constitucional que sustituye al Consejo de la Judicatura, que se ha convertido en un ente pesado, burocrático y costoso".

A juicio de Monreal, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no ha funcionado y ni siquiera se ha concretado.

"El SNA no funcionó: es una iniciativa con mucha burocracia, hubo una gran expectativa (pero) lo cierto es que no funcionó, no ha funcionado. Desde la transformación del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa no ha funcionado", sostuvo.

Impulsor de la iniciativa orientada a crear, en el seno de la Suprema Corte, una Sala especializada en materia anticorrupción, el zacatecano aseguró que el documento es de su entera autoría.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo, ni se enteró de que iba a presentarlo.

"Le doy mi palabra. No estaba enterado", recalcó.