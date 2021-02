Con la asesoría remunerada de académicos como María Marván, Mauricio Merino, Fernando Escalante y Jorge Castañeda, a algunos de los cuales les ha ofrecido candidaturas, el partido Movimiento Ciudadano (MC) se propone consolidarse en la elección de 2021 como la tercera vía ante los dos bloques que representan "el pasado": Morena, sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta, y "el PRIAN" que, vaticina, tendrá un "estrepitoso fracaso".

Noticia Relacionada Va MC con asesores de lujo y políticos reciclados

Las estimaciones de la cúpula de MC son duplicar su fuerza en la Cámara de Diputados –que actualmente es de 27 legisladores, equivalente a 5.4% de la Legislatura– para convertirse en el "fiel de la balanza" en la aprobación de leyes y el presupuesto federal en la segunda parte del sexenio, pero también conquistar más gubernaturas y presidencias municipales.

En la Ciudad de México la apuesta del partido fundado por Dante Delgado y que preside Clemente Castañeda es repetir el esquema del triunfo de Enrique Alfaro en Jalisco, su única gubernatura, con Salomón Chertorivski Woldenberg como ariete de jóvenes, y veteranos como el exsacerdote Alberto Athié que quieren ser parte del "postlopezobradorismo" como proyecto para el país.

"Movimiento Ciudadano aspira a ser el postlopezobradorismo y eso nos diferencia de la alianza PAN-PRI-PRD: ellos quieren antagonizar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y nosotros queremos ser la evolución, no el freno, del actual régimen", expone Jorge Álvarez Máynez, secretario general de MC, quien define a su partido como socialdemócrata.

Para las elecciones de junio MC recicla a políticos provenientes de PRI, PAN y PRD, que van desde Chertorivsky, secretario de Salud con Calderón, hasta Francisca Viveros Barradas (Paquita la del Barrio), el actor Francisco de la O y Sofía Yunes, popular por ejercitarse y sobrina del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes.

El plan de reclutamiento de candidatos prevé las "rupturas" que habrá en los partidos, como su aspirante a gobernador de Campeche, Eliseo Fernández, quien renunció al PAN, y el de Sonora, Ricardo Bours, que renunció al PRI, y hasta miembros de México Libre, el proyecto de partido político de los expanistas Margarita Zavala y Felipe Calderón que no obtuvo el registro debido a las trampas que cometió en su financiamiento.

Álvarez Máynez es el responsable de este reclutamiento y mantiene diálogo con Zavala sobre la incorporación a MC de seguidores de Calderón –a los que llama "el PAN decente"– en varios estados y que, desde antes, tiene en sus filas a Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino de la excandidata presidencial y exsecretario de Comunicación, quien ya fue invitado por Chertorivsky para ser candidato a diputado.

"Él, más que negarse, adelantó un poquito su regreso", dice Álvarez Máynez sobre los estudios que Zavala Gutiérrez hizo en Estados Unidos junto con su esposa, Fernanda Caso, quien fue coordinadora de la campaña de Zavala en 2018. "Ellos no son parte de la negociación con México Libre, en el que no participaron, son una historia aparte".

Según él, no hay ningún acuerdo de MC con México Libre y menos una posición para Calderón. "Por lo menos él no ha pedido una candidatura ni un apoyo político. Y con Margarita lo que hay es una interacción sobre las conversaciones que tenemos con gente que hizo las asambleas de México Libre en Nuevo León, Guanajuato, Ciudad de México, Chiapas y Aguascalientes".

–¿Y hay negociación específica sobre candidaturas?

–En este momento no hay como tal una negociación, sí platicamos (con Zavala), incluso yo personalmente le entregué los documentos básicos de Movimiento Ciudadano, porque lo primero que hay que poner sobre la mesa son las causas y los principios.

"No la he visto en todo este año. Si hubiera un proceso de negociación estaríamos intercambiando y viendo qué distritos. Hay un proceso de cortesía política, de decirle: ´Se sumaron los de Aguascalientes, los de Guanajuato´, y de estarle avisando cómo se procesan."

Álvarez Máynez sabe que los Calderón están negociando posiciones con el PAN, como parte de la alianza con el PRI y el PRD, lo que le parece absurdo: "Yo no entiendo esa parte, se lo he dicho: ´Con todo respeto, si no les pareció digno apoyar a Ricardo Anaya, no veo cómo es mejor apoyar a ese partido que ahora está aliado con el PRI. Pero esa es su decisión".

A Calderón lo desprecia: "Él ya no debería estar en el día a día de la arena política. Una buena parte de la legitimidad del presidente López Obrador tiene que ver con que sus enemigos le facilitan ese discurso: mientras sigamos comparando a Morena y al presidente con el pasado, va a seguir teniendo una amplia base de respaldo, porque la gente votó contra ese pasado".

TERCERA VÍA

Álvarez Máynez también asocia a Morena y a López Obrador con el pasado, que va aliado con los partidos Verde y del Trabajo, y cree que MC le arrebatará espacios importantes, igual que a la coalición Va Por México, que integran PRI, PAN y PRD.

"Estoy convencido que la peor estrategia posible de los adversarios del régimen es la alianza que hicieron: La única garantía de que gane Morena sin el presidente en la boleta es el PRIAN", analiza el emecista, quien vaticina que mucha gente preferirá votar por MC, que se presenta como la tercera vía socialdemócrata.

"Esta idea del PRIAN va a ser un estrepitoso fracaso y el fiel de la balanza en el Congreso de la Unión y quien va a dar sorpresas en alcaldías importantes y en gubernaturas es Movimiento Ciudadano, estoy convencido".

Semillero de candidatos

–Somos la única organización política que por obligación estatutaria debe llevar cuando menos 50% de candidaturas externas. También es nuestra convicción. Así es que sí, yo veo a MC abriéndose a un proceso de construcción con la sociedad civil organizada, con liderazgos regionales, llevando expertos en distintos temas, académicos y activistas sociales a la contienda electoral de 2021.

El dirigente nacional de MC también admitió que el Consejo Consultivo "Pensando en México" sería un "semillero" de candidatos y su presidente, Chertorivski Woldenberg, lo será para diputado federal en la Ciudad de México, en cuyo gobierno, cuando lo encabezó Miguel Ángel Mancera, fue secretario de Desarrollo Económico.

Un miembro de la sociedad civil, Luis Fernando Fernández, se perfila también para ser candidato después de que dirigió la organización Nosotrox, fundada por Mauricio Merino Huerta, a quien MC le propuso ser senador.

"Lo invitamos en 2018 para ser senador de lista, el segundo lugar después de Patricia Mercado, pero no aceptó", dice Álvarez Máynez, al destacar que prefirió ser consultor de MC, igual que Castañeda Morales, a quien "en su momento" se le ofreció también una candidatura.