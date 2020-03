Va Longoria a la Final de Copa México

Pese a jugar con una lesión en el tobillo la mayoría del partido, Paola Longoria venció por 15-14 y 15-9 a Samantha Salas para instalarse en la Final de Copa México 2020, que se celebra en Tijuana.

Con el triunfo, la raquetbolista potosina aseguró su lugar en el combinado nacional que jugará los próximos compromisos internacionales, así como seguir a la caza del título 105 en su cuenta personal.

Longoria se lesionó en el tobillo izquierdo luego de un choque con Salas en apenas 10 minutos de haber iniciado el primer set, que la orilló a jugar con tobillera el resto del partido.

La potosina vino de menos a más tras la lesión, pues se repuso de un déficit de seis puntos y remontó 15-14 para quedarse con el episodio.

Para el cierre del partido, Paola Longoria se fue al frente con autoridad y llevó el partido a su manera, dejando a Salas sin posibilidad de remontar.

El siguiente rival de Longoria se definirá de la Semifinal entre Lucía Rodríguez y Jessica Parrilla.

La Final se disputará el 29 de febrero, en el Club Britania de la ciudad fronteriza.

"Por ahí al principio del partido no me sentía muy bien, se viene por ahí un choque con Samantha, había tenido un problemita en el tobillo y me volví a resentir, pero siempre he sido una jugadora que ha jugado con el corazón, y sabía que tenía que dejar todo en la cancha", comentó Longoria al medio RKT.