Va Julio Urías por su triunfo 20

Urías lanzó el pasado domingo cinco entradas de sólo cinco imparables para apuntarse su victoria 19 del año y ayudó a que los Dodgers llegaran a 100 victorias en la temporada, tras ganarle 3-0 a los Diamondbacks de Arizona.

El zurdo sinaloense es el primer azteca en registrar 19 triunfos desde 2003, cuando Esteban Loaiza se adjudicó 21 con los Medias Blancas de Chicago.

"Sería una temporada de ensueño, el ser abridor y ganar juegos es algo muy importante, y el tener una oportunidad todavía en la temporada que me queda, la próxima salida, esperemos y todo se componga y estemos en la misma página", dijo Julio César, quien fue apoyado con dos jonrones solitarios de Corey Seager.

Fernando Valenzuela, en 1986, y Loaiza, en 2003, lograron 21 victorias en una campaña, siendo la mejor marca para un pítcher mexicano en las Mayores.

De no haber ningún contratiempo, Urías tendría una última salida este fin de semana ante los Cerveceros de Milwaukee para buscar ese triunfo 20.

"Es algo muy importante, mis compañeros quieren hacer el trabajo con todos los lanzadores también, pero el día que me ha tocado a mí me he sentido con bastante apoyo y me he sentido bastante confiado arriba de la loma y me da más oportunidades de hacer mi trabajo, es parte del éxito de esta temporada", señaló el de Culiacán.

Los Dodgers (100-56) están a dos juegos de los Gigantes de San Francisco (102-54) en la lucha por el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional.