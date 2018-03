Va ‘Juanito’ por el Regional

Juan Adolfo Mayorga de Castellanos es uno de los seleccionados para representar a Tamaulipas en la próxima competencia regional de Taekwondo que se realizará del 6 al 8 de abril en Monterrey.

Juanito, como lo llaman de cariño sus amistades, obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Estatal Juvenil de Taekwondo desarrollada en Ciudad Victoria el fin de semana anterior, en donde participaron competidores de ocho municipios.

En entrevista, refirió que se prepara diariamente para llegar en buenas condiciones y con el mejor rendimiento a la competencia regional, en donde habrá de enfrentarse a rivales de entidades como Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, para ir en busca de un lugar en el evento nacional.

A sus 18 años de edad, el cinta negra 1 Dan, cuenta en su trayectoria con tres medallas de oro ganadas en eventos nacionales así como varios segundos lugares, por lo que este año asegura que se prepara para lograr el pase a la competencia que reunirá a los mejores del país.

Recordó que fue a la edad de cuatro años cuando ingresó por primera vez al mundo de las artes de usar los pies y las manos, atraído por la admiración que siente por su papá, Luis Bocanegra, un maestro de tae kwon do, cinta negra 4 Dan, con más de 19 años de experiencia.

“Cuando tenía 9 años, era cinta verde, participé en mi primer combate y aunque sentía que aún me faltaba mucho por aprender gané el torneo local y eso me motivó a continuar entrenando y preparándome para seguir ganando” dijo.

Juanito precisa que gracias a la disciplina que representa el deporte le ha permitido mejorar en otros aspectos de su vida además de superarse en las metas que se traza, “he aprendido a no quedarme en el camino, me fijo metas y no me dio por vencido hasta lograrlas”.

Señala que para poder llegar en condiciones óptimas a la Olimpiada regional, que se realizará del 6 al 8 de abril próximo, dedica dos horas y media de entrenamiento diario, de lunes a sábado, además de mantener una dieta especial.