Va Jackie Nava por corona Gallo AMB

Ciudad de México

Jackie Nava va por un nuevo título mundial, mientras que Yazmín "Rusita" Rivas estrenará su corona Supergallo.

Las dos mexicanas llevarán la función que se montará esta noche en el Auditorio Municipal de Tijuana.

Nava, de 38 años, regresa al ring tras vencer en agosto pasado en la capital a Alys Sánchez. Ahora, la llamada "Princesa Azteca" se medirá ante la venezolana Carolina "Fiera" Álvarez por la corona Gallo de la AMB.

Se supone que Nava iba a enfrentar a Mariana Juárez, pero al final ese combate no se pudo firmar por el tema de las bolsas garantizadas. Nava reveló que la "Barby" estaba pidiendo mucho dinero.

"Me pasó eso antes ya, de que no se hagan peleas, pero no hay problemas, yo concentrada y voy a pelear. Tengo muchas ganas, me preparé muy bien. No hay enemigo pequeño y lo sabemos, vamos contra una peleadora con experiencia, por lo que no estamos confiados", expresó la tijuanense.

Nava subirá con marca de 34-4-3, 15 KO's, mientras que Carolina tiene 14-9-4, 9 KO's

En tanto, Rivas (38-10-1, 11 KO's), de 30 años, se medirá ante la argentina Cristina del Valle (11-11-2, 2 KO's).

"Vamos por la primera defensa, y con el objetivo de ser campeonas por mucho tiempo", apuntó la nacional.

