Va a Israel por soluciones para Reynosa

Leonardo Fabián Martínez Salazar, estudiante reynosense de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Tec Milenio, es considerado uno de los 60 mejores líderes universitarios en el país por el programa "Talentum MX 2018", que selecciona a jóvenes destacados con el fin de alentarlos en la creación de herramientas para transformar a la nación.



A sus apenas 22 años ingresó a la convocatoria anual, compitió con cerca de 14 mil interesados y los venció, Leonardo explicó que fue un proceso difícil, pero que su experiencia en la actividad comunitaria le abrió camino para convertirse en el único seleccionado de Tamaulipas.

"Considero que me sirvió la experiencia que tengo en ese tipo de actividades, cuatro años trabajando con comunidades que presentan carencias sociales y económicas me pudo dar como que el plus para diferenciarme entre otras personas que no entraron en la convocatoria".

El principal requisito para participar era desarrollar un proyecto enfocado a los temas de agua,corrupción, justicia y seguridad, estos dos últimos a su parecer los de mayor afectación en Reynosa.

"La inseguridad es un problema que ocasiona falta de oportunidades, en todo aspecto, de desarrollo social, crecimiento económico, distorsión del tejido social, etc".

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2017, ubica a Reynosa dentro de las siete ciudades con mayor percepción de inseguridad.

El talento de Leonardo pasará de la colonia Margarita Maza de Juárez, donde vive, hasta Jerusalén, Israel, el próximo octubre en la Universidad Hebrea, donde recibirá apoyo de expertos para enriquecer su proyecto; viajará a principios de ese mes junto con 29 hombres y 30 mujeres de 23 estados de la República.

"Nos reunimos en equipos multidisciplinarios de distintas zonas del País para desarrollar un proyecto que pueda impactar a alguna de las temáticas que se están desarrollando durante este año, siendo los cuatro temas principales, en un proyecto inseguridad, justicia, agua y corrupción".

La capacitación en el extranjero tendrá una duración de dos semanas. Leonardo actualmente labora como practicante en una maquiladora y afirmó que al regresar a Reynosa, su tierra natal, buscará el apoyo de distintas figuras.

"Regresando vamos a tener una práctica con un líder del área de negocios, en una Organización no Gubernamental (ONG) o un funcionario de gobierno para que podamos desarrollar nuestro proyecto".

Con él suman cuatro los jóvenes tamaulipecos quienes participan en el programa respaldado por la Secretaria de Educación Pública desde el 2015.

EQUIPO. El reynosense, primero de izquierda a derecha, con algunos de sus compañeros que irán a Israel.