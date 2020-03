Va ´Huracán´ Montoya por campeonato Fecarbox

El boxeador reynosense, Rubén "Huracán" Montoya, disputará este sábado en Parral, Chihuahua el Campeonato Fecarbox avalado por el CMB (Consejo Mundial de Boxeo) enfrentándose al capitalino Fernando Robles. Montoya buscará dar un golpe de autoridad ya que Robles es el dueño del cinturón así que ambos se darán con todo en pleito pactado a 12 rounds.

La suerte no ha estado del lado del "Huracán" a quien se le han caído varias peleas y eso ha provocado una inactividad de más de dos años. Pero como dice el dicho, no estaba muerto ni andaba de parranda, Rubén siempre ha demostrado ser un profesional y no ha dejado de entrenar.

El pugilista de la academia de Don Joel Soto viajó este miércoles a Chihuahua acompañado por su manager y entrenador Joel Soto Jr. Este viernes al medio día se llevará a cabo la ceremonia de pesaje.

El peleador reynosense necesita ganar a como de lugar ya que ha estado muy alejado de los reflectores.