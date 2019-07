Va hija de Monreal por Morena-Zacatecas

Ciudad de México.

La hija del senador Ricardo Monreal, Catalina Monreal, reveló su intención de buscar la dirigencia de Morena en Zacatecas.

Catalina Monreal Pérez, hija del senador Ricardo Monreal, reveló su intención de competir en la próxima contienda para elegir al dirigente estatal de Morena en Zacatecas.

En la entidad donde su familia ostenta cargos municipales, legislativos y federales, Monreal Pérez expresó su deseo de iniciar campaña interna a partir de agosto en el partido que a nivel nacional se creó en 2014.

"Me trae la familia, el amor a mi tierra y el trabajo político que estamos haciendo en estos momentos rumbo a la dirigencia, rumbo a la renovación de las dirigencias en todo el País y aquí en el estado", dijo a medios locales.

"Nunca he militado en ningún otro partido, siempre he sido Morena, las tres veces que he votado lo he hecho por el licenciado Andrés Manuel, he estado siempre tras bambalinas, pero siempre he estado en movimientos juveniles, asambleas, pegando lonas, entregando volantes, he estado trabajando y participando".

Entre sus banderas principales, aseguró, está la inclusión de personas con discapacidad, así como aumentar la participación de mujeres dentro de los cuadros militantes.

La familia Monreal tiene a Saúl Monreal Ávila, tío de Catalina, como Alcalde del Municipio de Fresnillo.

Asimismo, Sergio Alejandro Garfias, esposo de Catalina, ocupa una de las 14 regidurías de Zacatecas capital.

Otro caso es el del diputado local por el distrito 7, Omar Carrera Pérez, quien es sobrino de María de Jesús Pérez Guardado, esposa de Ricardo Monreal.

Además, la delegada federal de los programas sociales en la entidad es Verónica del Carmen Díaz, esposa de Luis Enrique Monreal Ávila.