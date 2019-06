Va guionista de ´Coco´ a Narnia

Ciudad de México.

Matthew Aldrich, guionista de la cinta animada de Disney Coco, supervisará el desarrollo de las cintas y series de Netflix que adaptarán Las Crónicas de Narnia, saga de C. S. Lewis, reportó The Wrap.

Aldrich se convertirá en el arquitecto creativo del proyecto de la plataforma basado en las siete novelas publicadas entre 1950 y 1956.

Algunas de las historias ya fueron adaptadas a proyectos televisivos, obras de teatro y largometrajes, incluyendo las versiones de Disney de El León, la Bruja y el Ropero y El Príncipe Caspian, y su continuación, realizada por 20th Century Fox, La Travesía del Viajero del Alba.

Netflix y The C. S. Lewis Company firmaron un acuerdo por favor años por los derechos de los libros; todos los proyectos desarrollados serán producidos por Netflix y Entertainment One, así como por Douglas Gresham y Vincent Sieber.