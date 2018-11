Va Gina Carano a 'The Mandalorian'

Cd. de México.

La actriz Gina Carano formará parte del elenco de The Mandalorian, la serie spin off de Star Wars que se estrenará en Disney +, reportó Variety.



Se ha mantenido en secreto cuál será el papel de Carano en la producción, que será protagonizada por la estrella de Game of Thrones, Pedro Pascal.



Carano ha participado en cintas como Deadpool, Rápidos y Furiosos 6 y Kichkboxer: Vengeance.



The Mandalorian, escrita por el cineasta Jon Favreau, contará la historia de un pistolero solitario quien intenta alejarse de la Nueva República tras la caída de la imperio, tiempo antes de la aparición de la Primera Orden.