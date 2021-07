Va Fiscalía contra juez

“Se presentó un Punto de Acuerdo en la anterior sesión para que el fiscal general del Estado investigara y en su caso presentara la denuncia correspondiente”, indicó el presidente de la JUCOPO local, Gerardo Peña Flores, “tenemos el resolutivo por parte de un ministro de la Corte, debería de ser suficiente, pero la presión que le están pretendiendo ejercer sigue, continúa, y me parece que es importante estar atento a cualquier situación y que no haya ningún tipo de sorpresa que trastoque la tranquilidad de nuestro Estado”.

El Punto de Acuerdo LXIV-275 fue aprobado por 25 a favor, una abstención y solo 8 votos en contra, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado habrá de iniciar investigaciones en contra del juez federal radicado en el EDOMEX por probables delitos relacionados con la administración de justicia en lo federal y en lo estatal, así como delitos cometidos en el desempeño de sus funciones judiciales o administrativas. Será la Fiscalía General de la República quien deberá de recibir y dar continuidad a esta denuncia.

“No tengo conocimiento si en verdad hay cuentas congeladas o no, no habría lugar a un comentario mientras no sean temas que estén confirmados, pero la presión mediática política tiene un objetivo y nosotros aquí en Tamaulipas, lo más importante, es que el ciudadano sepa que no nos distraemos y sigamos adelante y hagamos todo lo humanamente posible para que el estado siga creciendo”, cabe mencionar que la denuncia también va dirigida a funcionarios de la FGR o quienes hayan participado en la solicitud, emisión y probable ejecución de la orden de aprehensión.

El Punto de Acuerdo indica que: ‘…se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar las carpetas de investigación y/o los procesos correspondientes respecto a la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas’; el diputado panista Peña Flores aseveró que el Congreso local ha hecho lo conducente dentro del marco legal para defender la soberanía estatal antes que a las personas en el caso de desafuero de García Cabeza de Vaca.