Va FGR por casas, ranchos y millones de Sandoval

En los dos ranchos, uno localizado en la carretera Tepic-Aguamilpa, en el Ejido La Cantera, y en "El Sueño", que se encuentra en el Ejido Aután, en San Blas, la FGR recabó múltiples declaraciones y pruebas de que, aún cuando oficialmente Sandoval no fue el comprador, sí se conducía como propietario, pues además de llevar ahí sus caballos y yeguas españolas y aztecas, hay pinturas con su rostro y monturas grabadas con su nombre o con sus iniciales. Entre los testaferros encontrados en la indagatoria que le atribuye lavado de dinero, no sólo está su hija Lidy Alejandra Sandoval López, actualmente también procesada, sino además el ex legislador Jorge Kahwagi, cuya inmobiliaria L-INMO, usada para comprar el rancho La Cantera, fue incluida en una lista negra del Departamento del Tesoro de EU como parte de las empresas relacionadas con Sandoval, al que designó como responsable de colaboración con el narcotráfico y corrupción. Sólo en tres de las cinco propiedades hay registros documentales que prueban el vínculo con Roberto Sandoval, pero testimonios de ejidatarios y de al menos cuatro ex funcionarios de su gobierno han confirmado a la FGR que es el propietario real de los bienes.

Federico Gutiérrez Villalobos, Pavel Emilio Valdez Balbuena, Raymundo García Chávez y Roy Rubio Salazar son los ex funcionarios que declararon contra Sandoval, no sólo sobre los moches que recibía de obras públicas, sino sobre los vínculos con el narco desde su Gobierno, específicamente a través del ex fiscal Edgar Veytia, preso actualmente en EU.

Sandoval fue detenido el 6 de junio en Linares, Nuevo León, y desde entonces está preso en el penal de "El Rincón", en Tepic, desde donde enfrenta tres procesos, el federal por lavado de dinero, y dos estatales por delitos electorales y por ejercicio indebido de funciones. Asigna fondos a discreción Sin atender a más norma que su palabra, el ex Gobernador Roberto Sandoval asignó 82.9 millones de pesos del Fondo de Inversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales de Nayarit. Mientras la ley estipula que los créditos del fondo no debían exceder de 100 mil pesos por empresa, Sandoval instruyó transferir préstamos hasta por varios millones de pesos. Entre los beneficiarios aparecen la empresa Gran Paraíso, con 2 millones de pesos; Zapata Camiones, con 2.5 millones; y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, con 1.9 millones. Por ello, la Fiscalía estatal le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero el juez de la causa se negó a procesarlo al considerar que no acreditó el desvío.