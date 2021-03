Va el Real sin Hazard

El extremo del Real Madrid , Eden Hazard, ha vuelto a lesionarse, informó este lunes el club, y el entrenador Zinedine Zidane dijo que no sabe cómo explicar este nuevo problema físico del belga que lo dejará fuera del equipo en un momento clave de la temporada.

Después de haber regresado a los campos tras un problema muscular en los últimos 15 minutos en la victoria de su equipo del sábado 2-1 sobre Elche, Zidane dijo que Hazard se perderá la vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de hoy martes en casa con el Atalanta.

"No va a estar en condiciones para estar con nosotros. No te puedo decir más porque son cosas que no te puedes explicar. Espero, porque quiero ser positivo, que va a ser poca cosa", dijo Zidane en una rueda de prensa.

El Madrid dijo en un comunicado que Hazard sufre un problema en el psoas (el principal músculo conector entre el tronco y las extremidades inferiores del cuerpo), pero no dio ninguna indicación sobre el tiempo probable de su ausencia.

"Algo está pasando. Es un jugador que nunca se ha lesionado en su carrera, o pocas veces, y es verdad que es nuevo para él", dijo Zidane.

"Yo no te puedo explicar más. Lo que queremos es que esté bien y lo queremos ayudar. Espero que en breve vuelva a estar otra vez con nosotros".

"Lo que quiero es que nuestra afición, toda la gente que trabaja aquí, vea a Hazard cómo es de jugador. Y esto va a llegar tarde o temprano. Hay que tener paciencia".

Aparte de Hazard, de 30 años, el brasileño Casemiro tampoco estará en el encuentro contra el equipo italiano, ya que está suspendido tras recibir una amonestación en la ida, aunque el capitán Sergio Ramos está en condiciones y es probable que sea titular.

El mes pasado, el Real Madrid ganó el partido de ida 1-0 en Bérgamo, gracias a un gol de Ferland Mendy en los últimos minutos del encuentro.

EL GLADBACH POR EL MILAGRO

Si el técnico del Borussia Mönchengladbach Marco Rose pudiera salirse con la suya, se pasaría el resto de esta semana en una cancha de entrenamientos para corregir los fallos de un equipo que anda a los tumbos en la recta final de la Bundesliga.

Pero el Gladbach — inmerso en una racha de seis derrotas — tiene que viajar otra vez a Budapest para los octavos de final de la Liga de Campeones, con la tarea casi que imposible de voltear un 2-0 contra el equipo que Rose alaba como el mejor de Europa.

"No creo en los milagros", dijo Rose el lunes, un día antes de enfrentar al Manchester City. "Tendría que hacerse algo extraordinario o algo más. Algo cercano a lo asombroso".

El Gladbach ha perdido cada uno de los partidos desde que el 15 de febrero se oficializó que Rose asumirá como técnico del Borussia Dortmund al cabo de la temporada, como reemplazo de Edin Terzic.

El club alemán no sólo tiene un pie afuera en la Champions. El Gladbach ha retrocedido al décimo puesto en la Bundesliga, y es poco probable que repita en el máximo torneo europeo la próxima temporada.

Por eso es que Rose preferiría hacer una especie de borrón y cuenta nueva en una agitada temporada. Unos días extras para trabajar con sus jugadores.

Su temor es que la confianza del equipo por el efecto de otra derrota ante el líder de la Liga Premier, especialmente al prometer un fútbol más "abierto" en la vuelta que se repite en la capital de Hungría debido a las restricciones fronterizas por la pandemia de coronavirus.

El City ha ganado 23 de sus últimos 24 partidos en todas las competiciones. La única derrota fue ante su clásico rival Manchester United.

La consagración en la Premier es casi un hecho consumado — el City lidera con una ventaja de 14 puntos y ocho partidos por disputar. Los dirigidos por Pep Guardiola también alcanzaron la final de la Copa de la Liga y afrontan los cuartos de final de la Copa FA

Ya se empieza a hablar del City coronándose en cuatro competiciones esta temporada, algo nunca visto en el fútbol inglés.