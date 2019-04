Va el Atlético por pase a la liguilla

El Atlético Reynosa quiere amarrar de una vez por todas su lugar en la liguilla y para eso tendrán que vencer este viernes (19:30 horas) a los Monarcas Morelia en la penúltima jornada de la Liga Premier.

El partido es sumamente importante ya que se trata del último que jugarán en casa, hablando del torneo regular, así que los futbolistas fronterizos están decididos a brindarles una gran noche a sus aficionados para luego pensar en lo que se vendría en la Fiesta Grande.

Los excesos de confianza están prohibidos, pero no los excesos de seguridad. Todos y cada uno de los jugadores se muestran convencidos de que los tres puntos se quedarán en Reynosa. No es para menos, el "Atleti" no conoce la derrota desde hace 8 jornadas (4 triunfos y 4 empates).

El equipo tamaulipeco entrenó este miércoles en el Estadio de la Unidad Deportiva Solidaridad. Los delanteros trabajaron minutos extras en ejercicios de definición y la mayoría mostraron puntería de Apache.

El interescuadras no mostró novedades, Alejandro Pérez mandará a la cancha el mismo once que venció a los Leones Negros; Jona León(13), Navarro (2), Arreguín (3), García (26), Castrejón (6), Vázquez (15), Medina (24), Monzonis (9), Henestrosa (31), Hipólito (11) y Chaurand (17).

Después de este duelo al Atlético solamente le restará visitar a los Gavilanes de Matamoros en la última jornada para luego dar pie a la liguilla de los equipos con derecho al ascenso.

MORELIA SIN NADA QUE PELEAR

Los Monarcas Morelia llegan a este duelo sin aspiraciones de meterse a la liguilla para los equipos filiales ya que están muy lejos de Chivas, Necaxa, Pumas y Toluca, que serían los 4 calificados Han perdido sus últimos cuatro partidos, pero no por eso dejan de ser peligrosos ya que son dirigidos por el experimentado Gastón Obledo, quien hace unas semanas dirigió como interino en Primera División a los Monarcas en la Liga Mx. Habrá que poner especial atención en Lenin Esquivel, quien es su goleador con 13 tantos.