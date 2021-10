Va Diego Cocca por el Clásico Tapatío

Los Rojinegros visitan la cancha del Estadio Akron para intentar vencer a las Chivas, algo que no logran desde el Clausura 2018.

A partir de ahí, el Rebaño suma 6 triunfos en fila sobre los Zorros.

Desde entonces, por Atlas han pasado los técnicos Gerardo Espinoza, Ángel Hoyos, Leandro Cufré, Rafael Puente Jr. y Diego Cocca, quién enfrentará su tercer Clásico Tapatío.

Atlas llega con mejores cuentas al enfrentamiento al ser el cuarto lugar general con 19 puntos y 5 de ventaja sobre el acérrimo rival, además de contar con la mejor defensa del Grita México A21.

"Venimos rompiendo muchas estadísticas, en cuanto a resultados, funcionamiento, a canteranos jugando, así que seguimos en ese camino, y si nosotros nos centramos en mejorar día a día, seguramente que vamos a seguir cambiando cosas y transformando, que es realmente lo que nosotros queremos", mencionó Cocca.

"Tenemos una oportunidad el sábado, y no sólo para transformar o tener una estadística, lo que más nos importa es darle una alegría a nuestra gente. Cuando Atlas esté en el nivel que nosotros queremos estar, seguramente que el Clásico va a ser mucho más llamativo. Estamos en el camino correcto para poder hacer crecer esta institución y el sábado no tengo dudas que el equipo se va a entregar al máximo. Me veo festejando con mi familia y con todo el equipo", agregó.

El estratega argentino intentará que sus Zorros se adueñen de la casa rojiblanca.

"Tenemos respeto por el rival, pero vamos a intentar hacer nuestro juego y lo que mejor sabemos hacer, que es presionar, atacar directo, tratar de no dejar jugar al rival, imponer nuestras condiciones, eso es lo que tratamos de hacer, seguramente Chivas tratará de hacer lo suyo. Eso es lo lindo del futbol, vamos a ver quién tiene la posibilidad de marcar la diferencia", destacó.