Va de estelar en telenovela

"Hay una idea muy equivocada de los hombres que deben ser machos y fuertes o se ven débiles, por eso me encanta Claudio porque es sensible y es un personaje que expresa todo su sentir, teniendo muy claro el hecho de quién es, porque él llora, los hombres también lloran, se enoja como todo ser humano, pero nunca pierde de vista que todos somos iguales y que él da la vida por toda la gente que quiere", dijo Covarrubias en entrevista.

El actor se convirtió en padre hace cinco meses junto a su novia Renata Haro, este hecho, según asegura, también lo ha sensibilizado ante su trabajo y le ha permitido ver de otra manera el papel de la mujer.

"No tenía idea que se podía amar tanto a una persona, me ha sensibilizado de muchas maneras, de por sí me considero una persona sensible, pero con la llegada de mi hija me he sensibilizado el triple, ahora entiendo mucho mejor las cosas y me ha ayudado en mi trabajo porque mi personaje trabaja en un orfanato con niños y esta experiencia me sacó un instinto que no sabía que tenía", afirma.

LA TRAMA

En la trama comparte créditos con Gala Montes, quien se enamora de él una vez que descubre su personalidad.

Uno de los temas principales en la trama es también el empoderamiento femenino representado en distintas situaciones, desde la mujer que persigue sus sueños, hasta la que saca adelante a sus hijos sola.

"En estas épocas con tantos temas que podemos abordar, es importante aclarar que la mujer es parte fundamental de nuestra vida y hay que cuidarla".

Durante la pandemia, además de este proyecto, que se estrena el lunes 26 de abril a las 16:30 horas por Las estrellas y simultáneamente por Univisión, Juan Diego también trabajó en otra telenovela y la serie "Renta congelada", por lo que para él las medidas de sanidad ya son parte de su trabajo.

MAÑANA ESTRENA

