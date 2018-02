Va Copitzi por la diputación federal

Río Bravo, Tam.- Con un mensaje de agradecimiento la diputada local Copitzi Yesenía Hernández García, hizo uso de la tribuna para reiterar su deseo, pasión y compromiso de seguir trabajando por Tamaulipas, desde otra trinchera por lo que solicitó licencia para separarse de su cargo ante el Congreso del Estado libre y soberano de Tamaulipas, para participar como precandidata a diputada federal por el 3er. distrito electoral.



Hay que recordar que en una vista a los currículum vitae públicos de los 36 diputados del Congreso de Tamaulipas, 11 de ellos cuentan con maestría, 15 tienen licenciatura, 11 cuentan sólo con bachillerato, 2 con primaria, 2 más no especificaron sus estudios; sólo una diputada estudia el doctorado, ella es Copitzi Yesenia Hernández García.

Hoy jueves, se registrará ante la comisión de procesos internos del PRI como precandidata a la diputación federal por el tercer distrito electoral.

Reconoció el apoyo durante los 16 meses de trabajo de la actual Legislatura, resaltando que el trabajo en equipo, respeto a las ideologías, y en un marco de armonía, sin importar colores partidistas, permitió a esta Legislatura responder a los tamaulipecos.

"Esta honrosa representación que las mayorías nos han concedido es el más alto honor que he tenido en mi vida y hoy cierro un ciclo en ella misma, porque he decidido emprender una nueva etapa que no me separa de ustedes, sino que me une más porque me permitirá seguir luchando por la construcción de un mejor estado, más sólido más fuerte y más seguro", expresó en tribuna.