Va contra ´spoilers´

Ciudad de México

Como lo hicieron los hermanos Russo con Avengers: Endgame, Quentin Tarantino pidió al público que vea Once Upon a Time in Hollywood que no arruine la experiencia a otras personas.

El cineasta compartió una carta en la que pide el apoyo de la audiencia para evitar 'spoilers'.

"Yo amo el cine. Ustedes aman al cine. Es el viaje de descubrir una historia por primera vez.

"Estoy en Cannes para mostrar por primera vez Once Upon a Time in Hollywood con la audiencia del festival. El elenco y el equipo trabajaron muy duro para crear algo original y por eso les pido a todos que eviten revelar a otros cosas que podrían arruinar la experiencia de quienes no han visto la película", publicó el realizador.