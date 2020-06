Va contra el racismo

La actriz Jennifer Lawrence creó una cuenta pública de Twitter para ayudar a crear conciencia sobre la injusticia racial y los movimientos que se han gestado desde la muerte de George Floyd y Breonna Taylor, reportó Page Six.

Aunque apenas esta semana la ganadora del Óscar lanzó su cuenta verificada, ella no es nueva en la red social, puesto que confesó a InStyle en 2018 que tenía un perfil privado para ser observadora.

NO A LA VIOLENCIA

"Miro, no hablo. Siempre hay tanta reacción violenta. Mucha gente está escuchando y prestando atención y tienen muchas opiniones sobre absolutamente todo. Realmente no quiero darle la bienvenida a todo eso a menos que sea absolutamente necesario", comentó entonces.

"No quiero exponerme sin razón alguna. A menos que esté promocionando algo o haya algo que me queme las cebollas, no tendrán noticias mías".

Como primera publicación, la protagonista de Los Juegos del Hambre compartió una grabación de la organización RepresentU, protagonizada por Omar Epps, en la cual se habla sobre la tasa de presos negros que hay en Estados Unidos, que es más elevada que en cualquier otra parte del mundo.

¡HAY QUE HACER ALGO!

"En este breve video, @omarepps y @desmondmeade explican cómo la corrupción ha roto nuestro sistema de justicia penal, y qué podemos hacer para solucionarlo", escribió la estrella junto al video.

Más tarde, la celebridad también emitió una declaración para hablar cobre el caso de Breonna Taylor, una afroamericana de 26 años quien falleció tras un tiroteo por parte del Departamento Metropolitano de Policía de Louisville, Kentucky, el pasado 13 de marzo.

"Durante tres meses desde su asesinato, la familia de Breonna Taylor, la gente Louisville, los estadounidenses de todo el País y muchos en el todo el mundo han pedido justicia. Y, sin embargo, esas llamadas no han recibido respuesta", escribió.

"No debemos permitir que la eliminación de las mujeres negras continúe en Estados Unidos. Como muchos activistas y líderes han estado importando durante años: #SayHerName (digan su nombre, en español)".